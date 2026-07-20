Neymar volvió a convertirse en el centro de todas las miradas, esta vez sin necesidad de disputar un partido oficial. El delantero brasileño protagonizó una espectacular acción durante un entrenamiento del Santos y el gol que marcó en una práctica ya comenzó a darle la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

El atacante, que no viajará con el equipo para el compromiso ante Universidad Central de Venezuela por el repechaje de la Copa Sudamericana, permaneció en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé cumpliendo el plan de trabajo individual diseñado por el cuerpo técnico encabezado por Cuca.

Neymar encendió las redes con un gol de lujo en la práctica de Santos

Mientras el resto del plantel emprendió viaje hacia Valencia, Venezuela, Neymar continuó trabajando en Brasil con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a los próximos compromisos del club.

Todo apunta a que el regreso del delantero se producirá este sábado, cuando Santos reciba a Chapecoense en Vila Belmiro por una nueva jornada del Campeonato Brasileño. La expectativa es alta, especialmente después de las imágenes que evidencian que el atacante mantiene intacta su capacidad para desequilibrar.

El cuerpo técnico también decidió dejar en Brasil a Gabigol, Willian Arão, João Schmidt e Igor Vinicius, mientras que Gustavo Henrique y Moisés siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Sin embargo, todas las miradas continúan puestas sobre Neymar, cuyo talento volvió a ser protagonista incluso en una simple sesión de entrenamiento.

Neymar volvió a deslumbrar en Santos: su golazo en un entrenamiento ya es viral

Lejos de bajar el ritmo, el exjugador del Barcelona y el PSG dejó claro que continúa afinando su condición física. En las imágenes compartidas por su entorno se observa a un Neymar muy activo, participando en un partido en espacio reducido y exhibiendo toda su calidad con el balón.

La acción que más llamó la atención fue un auténtico golazo. El brasileño dejó en el camino al arquero con un elegante regate antes de definir con tranquilidad, una jugada que rápidamente se hizo viral y despertó la ilusión de los aficionados del Santos, que esperan volver a verlo en competencia lo antes posible.

Durante la práctica, el número 10 también convirtió en otras oportunidades, mostrando rapidez, movilidad y precisión en la definición, señales positivas para un futbolista que busca recuperar continuidad después de haber representado a Brasil en la Copa del Mundo y seguir un proceso especial de preparación.