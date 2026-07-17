El mensaje de Sebastián Villa tras el triunfo de Boca que ilusionó a toda la hinchada

Aunque su regreso todavía no ha sido oficializado, Sebastián Villa ya comienza a vivir nuevamente el ambiente de Boca Juniors. El delantero colombiano, que superó los exámenes médicos y solo espera la firma de su contrato para iniciar su segundo ciclo con el club argentino, reaccionó al triunfo del equipo en la Copa Argentina con un mensaje que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

Boca consiguió la clasificación a los octavos de final del torneo y, tras el compromiso, uno de los que habló fue Nicolás Figal, quien no ocultó su entusiasmo por volver a compartir vestuario con el atacante colombiano.

El defensor destacó el impacto que Villa puede tener en el equipo y aseguró que su regreso representará un salto de calidad para el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Sebastián Villa envió un emotivo mensaje tras la victoria de Boca y aumenta la expectativa por su regreso

Las declaraciones de Figal no tardaron en tener respuesta. A través de sus redes sociales, Villa le dedicó unas palabras que reflejan la ilusión que siente por volver a vestir la camiseta azul y oro.

"En breve te voy a dar un abrazo, amigo. Vamos por todo. Dios nos respalda. Gracias por cada mensaje y estar pendiente de mí", escribió el atacante.

El mensaje fue interpretado por muchos hinchas como una señal de que el anuncio oficial está cada vez más cerca.

Figal elogió a Villa y el colombiano respondió con un mensaje que emocionó a Boca

Tras la victoria en la Copa Argentina, Figal fue contundente al valorar las condiciones futbolísticas del colombiano.

"Sabemos que Seba fue el mejor, a mi punto de vista, fue el mejor jugador de la Copa Libertadores este semestre", afirmó el defensor.

Además, explicó que contar con futbolistas de esa jerarquía fortalece cualquier proyecto deportivo.

"En Boca, que nosotros tengamos los mejores jugadores nos ayuda mucho. La verdad que estamos muy contentos con él y esperamos que llegue rápido para que nos pueda ayudar", agregó.

El objetivo del club es que Villa pueda estar disponible para la serie de **Copa Sudamericana** frente a **O'Higgins**, una de las prioridades del semestre.

Boca ganó y Villa apareció con un mensaje que nadie esperaba

Pese al entusiasmo que existe dentro del plantel, el técnico Rodolfo Arruabarrena prefirió ser prudente respecto a la incorporación tanto de Villa como del arquero colombiano Álvaro Montero, quienes ya aprobaron los exámenes médicos.

"El único refuerzo que tengo hoy en día es Lozano. Mientras no estén trabajando con el grupo, no doy por hecho nada. Somos Boca y siempre se nos pueden complicar las negociaciones", manifestó el entrenador.

Villa disputó 172 partidos en su primera etapa con Boca, marcó 29 goles y conquistó siete títulos, números que lo convirtieron en una de las piezas más importantes del equipo durante varios años.

Ahora, mientras restan los últimos detalles para su presentación oficial, el delantero colombiano ya empieza a estrechar nuevamente los lazos con sus antiguos compañeros.

Su mensaje a Figal dejó claro que su deseo es volver cuanto antes al terreno de juego y luchar por nuevos títulos con el conjunto xeneize.