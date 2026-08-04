El nuevo compañero de Montero y Villa en Boca que sorprende al mercado

Boca Juniors acelera en el mercado de fichajes en busca de un delantero de experiencia y el nombre que tomó fuerza en las últimas horas es el de Enner Valencia.

El atacante ecuatoriano aparece como una de las principales alternativas para reforzar el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena y podría convertirse en el cuarto refuerzo del conjunto argentino.

Valencia llegaría para cubrir una posición que quedó debilitada por la situación física de Adam Bareiro, quien atraviesa una lesión lumbar y todavía no tiene fecha definida para regresar a los entrenamientos. Ante ese escenario, la dirigencia xeneize busca un atacante con recorrido y capacidad para asumir la responsabilidad de marcar goles.

Boca va por un goleador y sería nuevo compañero de los colombianos

El ecuatoriano, de 36 años, terminó recientemente su vínculo con Pachuca y se encuentra como agente libre. Su experiencia internacional es uno de los principales argumentos que seducen a Boca. Valencia es el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador, con 49 anotaciones en 109 partidos, y disputó su tercer Mundial con su país.

Sin embargo, su actualidad genera dudas. En la última Copa del Mundo no consiguió marcar y fue sustituido en tres de los cuatro encuentros que disputó. Además, en su última temporada con Pachuca registró ocho goles y una asistencia en 22 partidos.

Su trayectoria, no obstante, mantiene un peso importante. Entre 2023 y 2025 marcó 31 goles en 100 encuentros con Internacional de Porto Alegre y durante su carrera también pasó por clubes como Emelec, West Ham, Everton y Tigres.

Boca Juniors va por Enner Valencia: el goleador ecuatoriano que podría convertirse en su cuarto refuerzo

Boca ya habría avanzado en las conversaciones con Gonzalo Vargas, representante del delantero, mientras Valencia analiza las opciones para continuar su carrera. La propuesta del club argentino contemplaría un contrato por un año, con posibilidad de extenderlo por una temporada más.

El ecuatoriano se sumaría así a una plantilla que ya incorporó a los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, además de Leandro Lozano, en un mercado en el que Boca busca recuperar protagonismo.

Valencia no sería la única alternativa. Ezequiel Ávila también aparece en el radar, aunque el ecuatoriano tomó ventaja por su experiencia y condición de jugador libre. La apuesta de Boca está clara: encontrar en un goleador veterano la solución inmediata a una posición que necesita reforzar.