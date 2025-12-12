El Real Madrid y la bomba del mercado: Histórico entrenador sería el reemplazo de Alonso

El ambiente en el Real Madridestá cada vez más tenso. Mientras Xabi Alonso intenta sostener un proyecto que se desmorona entre malos resultados y jugadores desconectados, desde Inglaterra empezó a tomar fuerza un rumor que podría cambiar el mapa del fútbol europeo, Jürgen Klopp estaría dispuesto a volver a los banquillos si Florentino Pérez marca su número.

Klopp vuelve al radar europeo: Inglaterra lo pone en la órbita del Madrid

El diario The Sun desató el temblor. Según su información, Jürgen Klopp, actual director de fútbol global de Red Bull, observa de cerca la crisis del Real Madrid y no descartaría renunciar a su cargo si el presidente merengue lo contacta.

Klopp, quien se marchó del Liverpool tras casi una década gloriosa, había decidido tomarse un descanso del alto estrés que supone dirigir en la élite. Sin embargo, el proyecto blanco sería uno de los pocos capaces de hacerlo replantear su retiro temporal.

“Se rumorea que los gigantes españoles están considerando sus opciones con Xabi Alonso bajo presión. Klopp estaría en carrera, aunque podría ser difícil de conseguir”, publicó The Sun.

En Inglaterra dan por hecho que, ante una eventual salida de Xabi Alonso, Klopp estaría en la lista corta de candidatos para asumir un proyecto que hoy parece navegar sin rumbo.

¿Cláusula secreta? El detalle que podría abrirle la puerta al Real Madrid

El técnico alemán firmó con Red Bull un contrato cercano a los 10 millones de euros por temporada, pero la prensa alemana afirma que existe una cláusula clave, Klopp podría abandonar su cargo si lo llama un “coloso de Europa” o la selección de Alemania.

Y ese detalle cambia el escenario.

The Sun insiste en que el Real Madrid encaja perfectamente en esa categoría, lo que abriría la posibilidad de una negociación inmediata si Florentino Pérez decidiera mover ficha.

La situación de Xabi Alonso agrava la incertidumbre. El club espera el duelo del fin de semana contra Alavés: una derrota podría sentenciar definitivamente al técnico y dejar la puerta abierta al mayor bombazo del mercado 2026.





Un Madrid al borde del colapso y un Klopp dispuesto a escuchar

Si el Real Madrid pierde el fin de semana, todo puede explotar.

Klopp, en teoría retirado del banquillo, estaría disponible, interesado y habilitado contractualmente para dar el salto. Todo depende de Florentino y del resultado ante Alavés.



