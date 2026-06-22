El recuerdo de Maradona que emocionó a Scaloni antes del aniversario del gol a Inglaterra

Lionel Scaloni volvió a hablar de uno de los momentos más recordados de la historia del fútbol argentino. En la previa del aniversario del histórico duelo entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, el entrenador de la ‘Albiceleste’ recordó con emoción los goles de Diego Maradona en aquel partido que quedó grabado en la memoria de los aficionados.

El técnico argentino contó que, pese a su corta edad en ese momento, vivió aquel encuentro como un recuerdo especial desde su infancia: “Creo que estaba en la casa de mi abuela. Lo vi por el televisor muy chiquito, emocionante”, relató Scaloni al recordar el partido en el que Maradona marcó la famosa ‘Mano de Dios’ y el denominado ‘Gol del Siglo’.

Aquel encuentro disputado el 22 de junio de 1986 se convirtió en una de las páginas más importantes del fútbol mundial.

Maradona fue protagonista absoluto al marcar dos goles completamente diferentes: primero, una acción polémica que pasó a la historia como la ‘Mano de Dios’, y después una jugada individual considerada una de las mejores de todos los tiempos.

Scaloni recordó a Maradona y el gol a Inglaterra: “Lo vi en un televisor muy chiquito, fue emocionante”

Cuatro décadas después, Scaloni reconoció que la imagen de aquel partido sigue teniendo un impacto enorme en Argentina y aseguró que volverá a ser un momento especial para todos los hinchas.

“Lo veremos por todos lados mañana, así que nos emocionaremos también”, comentó el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022.

El recuerdo de Maradona aparece en un momento especial para la selección argentina, que busca mantener el legado construido durante los últimos años. Para Scaloni, aquella generación liderada por el ‘10’ dejó una huella imborrable y continúa siendo una fuente de inspiración para los nuevos futbolistas.

Mientras prepara los próximos desafíos de Argentina en el Mundial, el entrenador no dejó pasar la oportunidad de recordar a una figura que marcó la historia del fútbol y que sigue siendo símbolo máximo de la camiseta albiceleste.