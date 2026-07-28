"El tercer gol es increíble.." Óscar Córdoba fue crítico tras la actuación de Álvaro Montero en Boca Juniors

Álvaro Montero atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su llegada a Boca Juniors, que es menos de 15 días de hacer oficial su llegad al club.

La derrota 3-0 frente a Riestra dejó al arquero colombiano en el centro de las críticas por su responsabilidad en los tres goles recibidos. Sin embargo, una de las voces más autorizadas en la historia del club argentino decidió salir en su defensa: Óscar Córdoba.

Las palabras del exarquero tienen un significado especial, pues fue uno de los principales impulsores de la llegada de Montero a Boca.

Ahora, en medio del difícil momento que vive el colombiano, Córdoba mantiene intacta su confianza y está convencido de que podrá sobreponerse a las críticas y recuperar el nivel que lo llevó a convertirse en arquero de la Selección Colombia.

Óscar Córdoba sorprendió con su reacción tras el difícil momento de Álvaro Montero

El histórico guardameta de Boca, considerado uno de los mejores arqueros que ha vestido la camiseta xeneize, pidió calma con su compatriota y recordó la enorme presión que supone custodiar el arco del conjunto azul y oro.

“Es un arquero de Selección, por Dios. Es un arquero de Selección. Hoy lo queremos decapitar... Está dentro de ese presentar examen ya en Boca. Para mí no tengo dudas que se va a reponer y darle para adelante”, afirmó Córdoba en declaraciones para medios internacionales.

Aunque respaldó a Montero, el exarquero también hizo un análisis detallado de las tres anotaciones de Riestra. Sobre el primer gol consideró que hubo una mala toma de decisiones.

Óscar Córdoba salió en defensa de Álvaro Montero tras la goleada de Boca: “Es un arquero de Selección”

“El primer gol la bola pasa al segundo sector y todos se quedan viendo la trayectoria... la decisión de cortar la bola abajo fue una mala decisión”, explicó.

Respecto al segundo tanto, señaló que la jugada fue muy similar a la primera y lamentó que el colombiano no pudiera evitar el remate.

Finalmente, Córdoba fue crítico con la tercera anotación, aunque contextualizó el error del guardameta: “El tercer gol es increíble... con el deseo de hacer algo más, adelanta sus pasos, confía en su estatura y luego cuando manda el manotazo no encuentra pelota”, analizó.