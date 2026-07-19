El último adiós de Messi al Mundial: la imagen que golpeó a todos sus seguidores

Lionel Messi vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

El capitán de la Albiceleste, que disputaba posiblemente su último partido en una Copa del Mundo, quedó visiblemente afectado tras el pitazo final y observó con resignación cómo se escapaba la posibilidad de levantar nuevamente el trofeo.

El Mundial quedó atrás para Messi con una mezcla de orgullo y tristeza. Su legado permanece intacto, pero la final ante España quedará como la despedida de una leyenda que no pudo repetir la gloria en su última cita mundialista.

La imagen de Messi tras perder la final: tristeza y despedida de un sueño mundialista

La derrota por 1-0 ante España marcó el cierre de una historia mundialista que tuvo como punto máximo la consagración en Catar 2022. Esta vez, Messi no pudo repetir aquella gesta y terminó siendo un espectador en una final donde Argentina sufrió durante largos pasajes ante el dominio de la Roja.

El equipo español impuso condiciones desde la posesión del balón y llevó el partido al terreno que más le favorecía. Argentina resistió gracias a la figura de Emiliano 'Dibu' Martínez, quien mantuvo con vida a su selección durante el tiempo reglamentario con varias intervenciones decisivas. Sin embargo, en la prórroga apareció Ferrán Torres para marcar el gol que terminó inclinando la balanza.

Messi intentó encontrar espacios, pero estuvo lejos de ser el protagonista que Argentina necesitaba en la definición. La presión española, la falta de conexión ofensiva y el desgaste físico limitaron la influencia del astro argentino, quien apenas pudo intervenir en un encuentro marcado por la intensidad y el juego físico.

Tras la derrota, las cámaras captaron a un Messi cabizbajo, acompañado por sus compañeros, mientras España celebraba su segunda estrella mundialista.

La imagen reflejó el final de una era: el último capítulo de un futbolista que transformó la historia de Argentina y que, aunque ya había conseguido el ansiado título en 2022, buscaba cerrar su ciclo mundialista con otra consagración.