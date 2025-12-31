Elegidos el mejor equipo y jugador de la Liga Betplay 2025

Como es costumbre el último día de cada año el Diario El País de Uruguay revela la lista de los mejores jugadores de cada liga de fútbol del continente en un premio que se conoce como 'América le responde a El País' o también llamado el 'Rey de América', que distingue tanto al fútbol masculino como al femenino.

Para este 2025 en Colombia, el mejor jugador del campeonato fue Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe; el mejor equipo fue elegido Junior de Barranquilla después de su título en el segundo semestre y el mejor entrenador fue precisamente el uruguayo Alfredo Arias.

Para el reconocimiento del fútbol femenino, la portera del Deportivo Cali Luisa Agudelo fue elegida como la mejor deportista después de su título en la Liga local y su destacada actuación en la Copa Libertadores femenina cuando lograron el subcampeonato.

Nuevo rey del continente

En las votaciones generales, el jugador uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue elegido como el mejor del continente después de los títulos que logró con su club el Flamengo, tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores, cerrando el año como uno de lo mejores clubes del mundo en este 2025.

Para estas votaciones, participaron votaron 264 periodistas deportivos de 16 países del continente y el jugador de 31 años recibió el apoyo de 179, lo cual representó el (67.8%). El podio de estas votaciones lo completa el argentino Lionel Messi, campeón con el Inter Miami de la MLS y Adrián “Maravilla” Martínez protagonista con Racing de Avellaneda.

Por segundo año consecutivo Gabi Zanotti es la 'reina'

Ya si hablamos del podio de la categoría femenina, la brasilera Gabi Zanotti puede sacar pecho por convertirse en una de las únicas mujeres que ha logrado dos trofeos de este reconocimiento en lo que lleva premiándose el fútbol femenino.

Gracias a los títulos con Corinthians en el Brasileirao y la Copa Libertadores, la jugadora experimentada logró quedarse con 71 votos superando en un amplio margen a su compatriota Marta que fue segunda y a la joven Claudia Martínez que finalizó con 19 votos.

Mejor entrenador de América

En la edición 40 de las votaciones, el brasilero Filipe Luis se quedó con el primer lugar esto sin mucha discusión por parte de los votantes después de la grandiosa temporada que logró con el Flamengo consiguiendo el cuarto título de la Libertadores.

Desde su llegada al club en reemplazo de nada mas y nada menos que Tite, el joven entrenador ha demostrado carácter y fortaleza para los retos grandes del equipo, aunque con la deuda del Mundial de Clubes en el que no logró avanzar a las rondas definitivas.