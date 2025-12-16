Logo Deportes RCN Vertical
EN JUEGO EL TÍTULO Y LA JERARQUÍA

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 16 de diciembre de 2025, habló de la final de la Liga BetPlay.
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 16 de diciembre de 2025, habló del premio The Best de la FIFA. También se refirió al futuro del delantero colombiano Miguel Ángel Borja y de lo hecho por el defensor Julián Millán en Nacional de Uruguay. Finalmente, Vélez analizó el partido de vuelta de la Liga BetPlay entre Deportes Tolima y Junior.

