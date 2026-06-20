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Selección de Alemania

EN VIVO Alemania vs Costa de Marfil | Copa Mundial de la FIFA 2026

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan después de haber ganado en la primera fecha de la Copa del Mundo.
Daniel Zabala
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Fase de Grupos - Fecha 2
Alemania Alemania
Programado
Costa de Marfil C. de Marfil
Estadísticas del partido

Las selecciones de Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado 20 de junio en el estadio de Toronto en partido válido por la fecha 2 del grupo E en la Copa del Mundo.

Alemania y Costa de Marfil llegan al compromiso, después de haber tenido un exitoso debut en el certamen.

Alemania Vs Costa de Marfil: hora y cómo VER EN VIVO

El partido ente Alemania contra Costa de Marfil se podrá VER EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN, la APP de RCN y también contará con transmisión ONLINE de LAFM.

La transmisión se podrá seguir a partir de las 2:30 de la tarde y el pitazo inicial del duelo será desde las 3:00 P.M.

Así llega Alemania

Alemania buscará frente a Costa de Marfil un nuevo triunfo para asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

En la jornada inaugural, los bávaros golearon 7-1 a Curazao.

Así llega Costa de Marfil

Por el lado de Costa de Marfil, los elefantes celebraron un apretado triunfo sobre Ecuador en la primera fecha, por lo que dieron un golpe determinante para buscar la clasificación a la próxima ronda.

En esta nota

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