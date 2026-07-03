EN VIVO Argentina vs. Cabo Verde | 16avos. de final Copa del Mundo 2026

La selección argentina llegó al sur de Florida para jugarse el pase a octavos de final contra Cabo Verde, un duelo que tendrá lugar este viernes en el Hard Rock Stadium.

Esta localidad también alberga las instalaciones de entrenamiento del Inter Miami, bien conocidas por Lionel Messi y Rodrigo De Paul, y que usará la 'Albiceleste' para preparar la eliminatoria.

En Fort Lauderdale, la selección argentina se alojó en el hotel The Dalmar, un refugio de élite ubicado en el corazón de esta localidad, en el que permaneció hasta este miércoles la Selección Colombia.

Argentina disputará los dieciseisavos de final contra Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, una cita en la que se espera una amplia mayoría de aficionados argentinos.

Este es el primer partido del Mundial que la vigente campeona disputa en Miami, un núcleo que alberga una importante diáspora argentina, y que en los últimos días ha recibido a decenas de miles de argentinos que han viajado pese a no disponer de entradas.

De ganar a Cabo Verde, Argentina se medirá el 7 de julio en Atlanta al vencedor de la eliminatoria entre Australia y Egipto.