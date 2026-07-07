EN VIVO Argentina vs. Egipto | 8vos. de final Copa del Mundo 2026

Llega uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial 2026, Argentina vs Egipto, el cual definirá cuál será la selección que consiga su clasificación a la siguiente instancia de la competencia, en donde esperará rival del compromiso entre la Selección Colombia y la de Suiza.

Claramente la vigente campeona del mundo llega como protagonista, no solamente porque deberá defender el título, sino por el gran momento por el que está pasando su capitán, Lionel Andrés Messi, quien a parte de ser el goleador histórico de los Mundiales también lo está siendo en la presente edición.

Argentina vs Egipto: cómo VER EN VIVO HOY 7 de julio 8vos. de final del Mundial

El partido entre la Selección Argentina contra Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo se disputa este martes 7 de julio a partir de las 11:00 de la mañana (hora Colombia) en el estadio de Kansas City.

El compromiso tendrá transmisión EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 11:00 de la mañana. Toda las emociones del duelo también se pueden seguir EN VIVO por la APP de Canal RCN y por el canal de YouTube del Canal RCN.

Colombia, Ecuador y Perú: 11:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 13:00

Bolivia y Venezuela: 12:00

Cruces definidos de los cuartos de final

Ya hay cuatro equipos dentro de la siguiente instancia, Francia, la cual se encargó de eliminar a la sorpresiva Paraguay, Marruecos, la cual dejó en el camino a la anfitriona, Canadá, Noruega, que también dio una sorpresa eliminando a Brasil con doblete de Haaland, y la Selección de Inglaterra que venció con 10 jugadores a otra anfitriona, México.

Con estas cuatro selecciones clasificadas, los cruces van quedando de la siguiente manera:

Francia vs Marruecos

Jueves 9 de julio

15:00 hora Colombia

Gillette Stadium

Noruega vs Inglaterra

Sábado 11 de julio

16:00 hora Colombia

Hard Rock Stadium