EN VIVO Argentina vs. España | Gran final del Mundial 2026

A las 2:00 p. m., hora colombiana, la selección de Argentina se verá las caras con su similar de España por la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El compromiso, que acaparará la atención de millones de personas en todo el planeta, se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN y de la aplicación del Canal RCN. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.

“Yo creo que mañana (hoy) va a ser un grandísimo espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, y en este caso sí veo dos equipos con muchas similitudes en comportamientos, en el talento de sus futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese, pero yo pienso que tanto Argentina como España plantearemos un partido donde la brillantez, el talento y el buen juego ganen a cualquier otra circunstancia”, dijo Luis de La Fuente, DT de España, previo al juego.



“Creo que nunca pensamos en la presión, lo asimilamos como algo natural, de jugar y pasarla bien. Somos un grupo competitivo, nos gusta ganar, pero es un deporte colectivo, el rival juega y no siempre se puede ganar. De chico fui aprendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador”, dijo, por su parte, Lionel Messi.

¿Qué selección se quedará con la final?

Se espera un compromiso entretenido de inicio a fin. La selección de Argentina dejó en las semifinales a Inglaterra y España hizo lo propio ante la Francia de Kylian Mbappé y sus amigos.