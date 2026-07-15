EN VIVO Argentina vs. Inglaterra | Semifinales de la Copa del Mundo 2026

A las 2:00 p. m., hora colombiana, la selección de Argentina se va a enfrentar con su similar de Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El ganador de esta serie se va a ver las caras el día domingo 19 de julio en el estadio de Nueva Jork Nueva Jersey, con el combinado de España, que eliminó a la Francia de Kylian Mbappé y compañía.

“Dos grandes potencias futbolísticas. Esperamos un partido intenso y emocionante; cualquier otra cosa me sorprendería. Sabemos lo que queremos y nunca dejaremos de soñar. Somos semifinalistas y tenemos muchas ganas de ganar. Respetamos a nuestro rival; es un gran partido de fútbol. Estamos muy ilusionados y agradecidos”, dijo previo al cotejo del DT de Inglaterra, Thomas Tuchel.



El compromiso se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN y de la aplicación del Canal RCN. Todos los detalles, además, se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.

¿Messi jugará una nueva final?

“Ya tengo la alineación en mente. Aún no se la he comunicado a los jugadores. Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival, para atacar y a la vez protegernos defensivamente. Es difícil tener un equipo fresco. Hemos jugado partidos con muchos minutos. La idea es salir con los mejores que tenemos. Nos hemos recuperado bien y no hemos tenido ningún problema físico”, expresó, por su lado, Lionel Scaloni, entrenador de Argentina.



Se espera un partido reñido e intenso de inicio a fin. Es la primera vez en la historia que Lionel Messi enfrentará en una Copa del Mundo a la selección de Inglaterra. Será un partido histórico.