EN VIVO Australia vs. Egipto | 16avos. de final Copa del Mundo 2026

Este viernes 3 de julio, la selección de Australia se va a ver las caras con su similar de Egipto por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



“Se avecina un duelo fascinante cuando Egipto y Australia se enfrenten en Dallas por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Egipto hizo historia en la fase de grupos al conseguir su primera victoria en un Mundial al vencer a Nueva Zelanda por 3-1”, escribió la FIFA previo al duelo.

La pelota rodará a partir de la 1:00 p. m., hora colombiana, y el cotejo se podrá ver en vivo a través de la señal de DSports. El vencedor de esta llave se enfrentará con Argentina o Cabo Verde.



“El equipo de Hossam Hassan finalizó segundo de su grupo y llega con ganas de continuar su aventura en Norteamérica. Se enfrentará a una selección australiana que también avanzó a octavos de final como segunda de su grupo. Los Socceroos buscan ganar un partido eliminatorio en un Mundial por primera vez en su historia”, añadió.

¿Qué selección clasificará?

Se espera un compromiso entretenido de inicio a fin, con, al menos, dos goles o más. En el papel, aunque se espera un choque parejo, la selección de Egipto saca un plus de ventaja en favoritismo.







