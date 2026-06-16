EN VIVO Austria vs Jordania | Copa Mundial de la FIFA 2026

Austria y Jordania se enfrentarán este martes 16 de junio por la primera fecha del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un compromiso que se disputará en San Francisco. El encuentro iniciará a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) y 10:00 p. m. (hora de Argentina).

Austria vs Jordania EN VIVO

Así llegan Austria y Jordania a su debut mundialista

La selección austríaca regresa a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y buscará arrancar con una victoria ante una Jordania que disputa el primer Mundial de su historia. Ambos equipos comparten grupo con Argentina y Argelia.

Pese a que Austria aparece como favorita en la previa, su entrenador, Ralf Rangnick, pidió cautela y destacó que los resultados registrados en los primeros días del torneo han demostrado que no existen rivales sencillos. El técnico calificó a Jordania como un equipo "fuerte e incómodo" y aseguró que su selección afrontará el compromiso como una final.

Por su parte, el capitán David Alaba manifestó que el grupo está completamente preparado para el desafío mundialista y resaltó la ilusión que representa volver a disputar una Copa del Mundo con Austria.

La expectativa es alta para este duelo, que marcará el estreno de dos selecciones con realidades muy distintas, pero con el mismo objetivo: comenzar sumando tres puntos en una zona que promete ser una de las más competitivas del campeonato.

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El partido entre Austria y Jordania se podrá ver EN VIVO a través de DSports y de ESPN para gran parte de Latinoamérica. Además, todas las incidencias del encuentro y la actualidad del Mundial 2026 podrán seguirse minuto a minuto en DeportesRCN.com.