EN VIVO Bélgica vs. Irán | Copa Mundial de la FIFA 2026

Las selecciones de Bélgica e Irán se enfrentan este domingo 21 de junio en el estadio de Los Ángeles en partido válido por la fecha 2 del grupo G en la Copa del Mundo 2026.

Bélgica Vs Irán: hora y dónde VER EN VIVO la Copa del Mundo 2026

El partido entre Bélgica contra Irán por la fecha 2 del grupo G de la Copa del Mundo se disputa este domingo 21 de junio a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano, en el estadio de Los Ángeles.

El compromiso se puede VER EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN y también tendrá transmisión ONLINE de LA FM y DeportesRCN.com.

Así llega Bélgica

La selección de Bélgica llega al compromiso con la obligación de ganar, después de haber empatado en su debut con Egipto.

Los diablos rojos deberán sumar de a tres puntos si quieren acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final.

Así llega Irán

La selección de Irán, que disputa la Copa del Mundo en medio de algunas polémicas extradeportivas, empató 2-2 en su primera salida frente a Nueva Zelanda.

El equipo dirigido por Amir Ghalenoei tratará de dar una nueva sorpresa de la Copa del Mundo para aspirar a un lugar en la próxima ronda.