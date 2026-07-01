EN VIVO Bélgica vs. Senegal | 16avos. Copa del Mundo 2026

Ni Bélgica ni Senegal figuran entre los favoritos al Mundial 2026, no es su exigencia ni su presión; mientras uno anhela tiempos mejores, otra aún reivindica la legalidad de su triunfo en la final de la Copa África y ambas se enfrentan en Seattle para aprovechar una ocasión evidente para llevar su ambición más allá en el torneo.

Sin nada que perder, sin ponerse límites, ambos se miden con diferentes características, pero con la seria advertencia de las cualidades rivales: “Será uno de los partidos más difíciles que vamos a jugar. Técnicamente son muy buenos, tácticamente son muy fuertes y físicamente pueden marcar la diferencia. Para nosotros será un gran desafío en cuanto a intensidad”, avisó Romelu Lukaku de su oponente.

Senegal ha perdido sus dos últimos compromisos contra rivales europeos, las citadas Francia y Noruega, aunque hace un año se impuso por 1-3 a Inglaterra. Una demostración de la capacidad del equipo, que desafía a Bélgica por una plaza en octavos. Allí aguardan Estados Unidos o Bosnia Herzegovina.

Alineaciones probables:

Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theate o Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Onana o Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Keteleare.

Seleccionador: Rudi García.

Senegal: Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf o Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Mbaye, Sarr, Mané; Nico Jackson.

Seleccionador: Pape Thiaw.

Árbitro: Said Martínez (Honduras).

Estadio: Lumen Field de Seattle.