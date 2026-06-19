EN VIVO Brasil VS. Haití | Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de Brasil enfrenta este viernes 19 de junio a Haití en el Estadio Filadelfia en partido válido por la segunda fecha del grupo C en la Copa del Mundo.

El equipo brasileño afronta el compromiso con el objetivo lograr su primera victoria en la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que en la jornada inaugural empató 1-1 con Marruecos.

A pesar de la expectativa generada, Brasil no podrá contar con Neymar Jr, que no se ha recuperado de sus molestias físicas.

Haití quiere dar la sorpresa

La selección de Haití tratará de hacer otra buena presentación y sorprender a Brasil. Los isleños dejaron una muy buena impresión en la jornada inaugural, a pesar de caer con Escocia con marcador de 0-1.

Haití, con orden y fortaleza física, complicó más de la cuenta a Escocia y espera contra Brasil volver a sorprender en la Copa del Mundo.

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El partido entre Brasil contra Haití se podrá seguir EN VIVO ONLINE por la señal de La Fm y Alerta a partir de las 8;00 de la noche, horario colombiano.