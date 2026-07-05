EN VIVO Brasil Vs Noruega | Octavos de final Copa del Mundo 2026

La selecciones de Brasil y Noruega disputarán este domingo 5 de julio uno de los partidos más atractivos de los octavos de final de la Copa del Mundo cuando se enfrenten a partir de las 3:00 de la tarde, horario colombiano, en el estadio de Nueva York.

Brasil Vs Noruega EN VIVO por el Canal RCN

Todas las emociones e incidencias del partido entre Brasil contra Noruega por los octavos de final de la Copa del Mundo se pueden VER EN VIVO este domingo 5 de julio por la señal abierta del Canal RCN.

También tendrá transmisión ONLINE de la APP del Canal RCN, el canal de YouTube de RCN y LaFM.

Así llega Brasil

La selección de Brasil disputa la ronda de octavos de final, después de sufrir más de la cuenta para eliminar en dieciseisavos de final a Japón.

Para el duelo con Noruega, el director técnico Carlo Ancelotti solo tiene como baja a Lucas Paquetá, quien no se ha recuperado de un problema muscular.

Ancelotti, además, podría emplear a Raphinha, que tras sufrir una lesión en la fase de grupos volvió a estar disponible.

Así llega Noruega

Por Noruega, el equipo europeo clasificó a octavos de final, luego de vencer con un apretado 2-1 a Costa de Marfil.

Los vikingos se han mostrado como una de las revelaciones de la Copa del Mundo, gracias al nivel de figuras como Erling Haaland, Martin Ødegaard y Antonio Nusa.