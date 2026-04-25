Este sábado 25 de abril, Bayern Múnich, uno de los equipos más grandes en la historia del deporte rey, se va a ver las caras con Mainz 05 por la jornada número 31 de la Bundesliga.



El compromiso se va a llevar a cabo en la casa del Mainz, es decir, el estadio Mewa Arena, que se espera tenga una buena presencia de hinchas. Los aficionados tendrán la oportunidad de ver al nuevo campeón de la Bundesliga.



El equipo donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda está ocupado, claramente, en la primera casilla de la tabla de posiciones con 79 puntos. Mainz es décimo con 34 unidades.



“El partido contra el Mainz no es un ensayo, sino un partido de la Bundesliga. Queremos los tres puntos. Creo que Urs Fischer haría lo mismo en mi posición: podría haber cambios en cuanto a la gestión de la carga. Lo importante es que estemos preparados para dar lo mejor de nosotros”, dijo Vincent Kompany, DT del Bayern, antes del juego.

Bayern favorito al triunfo

Como bien dice el estratega de origen belga, Bayern Múnich, a pesar de que ya tiene el título en el bolsillo, va a afrontar este compromiso con toda la seriedad posible. Los bávaros son favoritos para llevarse los tres puntos.



El partido va a comenzar a las 8:30 a. m., hora colombiana, y se va a poder ver en vivo a través de la señal de ESPN. Todos los detalles también se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.



