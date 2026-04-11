El Bayern Múnich cambió rápidamente el chip europeo y se enfoca en la Bundesliga, donde este sábado visitará al FC St. Pauli en el Millerntor, en un duelo que tendrá especial atención para Colombia por la presencia de Luis Díaz. 11:30 a. m. Hora Colombia.

EN VIVO Bundesliga St. Pauli vs. Bayern Múnich - minuto a minuto y goles - fecha 29

El conjunto bávaro llega impulsado por su reciente victoria 1-2 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, resultado que lo mantiene con ventaja en los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, el calendario no da respiro y el equipo dirigido por Vincent Kompany debe mantener la concentración para no ceder terreno en el torneo local, donde persigue marcas históricas.

Con 100 goles en 28 jornadas, el Bayern está a un tanto de igualar el récord anotador de la Bundesliga, además de sostener una racha de 23 partidos sin perder como visitante. En ese contexto, nombres como Harry Kane y Michael Olise marcan la diferencia en ataque, mientras que Luis Díaz se consolida como una de las principales cartas ofensivas, gracias a su desequilibrio y capacidad para romper líneas.

Luis Díaz ya le marcó al St Pauli: gol agónico para el triunfo

Kompany, quien celebró recientemente su cumpleaños número 40, dejó claro en la previa que no hay margen para distracciones: “La mejor sensación que uno puede desear son tres puntos”, afirmó, dejando ver la exigencia con la que afronta cada compromiso pese al desgaste europeo.

En contraste, el St. Pauli afronta el partido desde la urgencia. El equipo dirigido por Alexander Blessin se encuentra en zona de promoción, con 25 puntos, y necesita sumar para mantener vivas sus opciones de permanencia. La racha de cinco partidos sin ganar y su bajo registro goleador reflejan las dificultades que atraviesa, aunque en casa buscará competir con orden y carácter. Para ver el partido EN VIVO la transmisión está a cargo de Espn. Para detalles e información online en Deportes RCN.

El antecedente de la primera vuelta, donde el Bayern se impuso 3-1 incluida una fantástica actuación de Luis Díaz (gol y asistencia), alimenta la expectativa de un nuevo duelo intenso. El colombiano apunta a ser nuevamente protagonista en un partido que, en la previa, enfrenta ambición contra necesidad en la recta final de la temporada.