EN VIVO Canadá vs. Marruecos | Octavos de final Copa del Mundo 2026

Este sábado 4 de julio, la selección de Canadá se enfrentará con su similar de Marruecos por los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



“Canadá ya se encuentra en territorio desconocido mientras se prepara para su quinto partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Marruecos en el Estadio de Houston. Antes de ser coanfitrión de este torneo, los Reds nunca habían sumado un solo punto en el gran escenario mundial, a pesar de haberlo intentado en seis ocasiones. Ese récord ha quedado atrás de forma brillante, con un empate en el debut ante Bosnia y Herzegovina y una contundente victoria ante Catar. El éxito contra Sudáfrica en un tenso encuentro de la fase de dieciseisavos ha hecho soñar a todo un país con un posible cruce de cuartos de final contra Francia o Paraguay en Boston”, reseña la FIFA en la previa.

En el papel, el equipo marroquí es favorito para clasificar a los cuartos de final, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Además, los canadienses sueñan con seguir haciendo historia en el certamen.



“El camino de Marruecos hacia los octavos de final ha sido exigente. Sus primeros rivales fueron los cinco veces campeones Brasil, contra quienes lograron un meritorio empate 1-1. El segundo puesto en el Grupo C los emparejó con los tres veces finalistas Países Bajos en la fase de octavos. Un extenuante partido de 120 minutos en Monterrey se decidió en una dramática tanda de penaltis, en la que el veterano portero Yassine Bounou realizó una parada clave ante Crysencio Summerville, permitiendo que Ismael Saibari —quien posteriormente fichó por el Bayern de Múnich— anotara el gol decisivo”, añadió la FIFA.

¿Qué selección pasará a cuartos?

La pelota rodará a las 12:00 m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de DSports. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.



