EN VIVO Caracas vs. Santa Fe | Copa Sudamericana 2026

En las horas de la noche de este jueves 30 de julio, Independiente Santa Fe de Bogotá se va a enfrentar con Caracas FC de Venezuela en un compromiso que dejará un clasificado y un eliminado en la Copa Conmebol Sudamericana.



Este partido corresponde a la vuelta de los dieciseisavos de final del torneo internacional. El juego se va a llevar a cabo en territorio venezolano, por lo que Santa Fe jugará con un sector de la hinchada en contra.

El cotejo de ida, que se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, terminó 2 goles a 0 a favor del equipo que es dirigido por el uruguayo Pablo Repetto. Por esto, los cardenales son favoritos a avanzar de serie.



La pelota rodará a partir de las 7:30 p. m., hora colombiana, y el juego se podrá ver en vivo través de la señal de DSports. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.

¿Santa Fe clasificará a octavos?

Los hinchas de Independiente Santa Fe esperan que el equipo pueda mantener o incluso extender la ventaja que se tiene en el marcador global para concretar la clasificación a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.



