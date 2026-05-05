Este martes 5 de abril, Arsenal FC de la Premier League de Inglaterra y Atlético de Madrid de España se van a enfrentar por el partido de vuelta de las semifinales de la Uefa Champions League.





El compromiso, al ser local el equipo británico, se va a llevar a cabo en el Emirates Stadium, que está ubicado en el barrio de Holloway en la ciudad de Londres. El escenario deportivo tiene una capacidad para 60.704 espectadores.

El compromiso de ida, que se jugó en territorio español, terminó 1 a 1. Por lo tanto, la serie está completamente abierta y cualquier cosa puede pasar. Arsenal puede tomar un poco de ventaja en favoritismo por el tema de la localía.



Sin embargo, Atlético de Madrid va a hacer todo lo posible para dar el golpe fuera de casa. Los hinchas se aferran al talento del argentino Julián Álvarez y al del francés Antoine Griezmann.

¿Habrá penales?

Los aficionados neutrales, debido a la igualdad por el momento en el marcador global, sueñan con una definición desde el punto penal. Habrá que esperar para conocer si esto termina pasando.



La pelota rodará a partir de las 2:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN. Todos los detalles, además, se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.