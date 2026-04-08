Este miércoles 8 de abril, por el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League (UCL), FC Barcelona recibirá al Atlético de Madrid. Se espera un juego entretenido de inicio a fin.



Antes del duelo, Hansi Flick, el director técnico del conjunto culé, habló en conferencia de prensa sobre el encuentro. El experimentado estratega hizo referencia al peligro que puede generar su rival.



"Hemos intentado preparar cada partido y no es fácil. Todos tenemos que estar implicados en defensa, bien colocados y estructurados. Es importante que todos estemos implicados en ataque y defensa", dijo.



El argentino Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, también se pronunció en rueda de prensa. Entre otras cosas más, el DT destapó la ilusión que tiene su equipo en Liga de Campeones de Europa.

La ilusión del Atlético

"Tenemos mucha ilusión, respeto, pero mucha ilusión. Sabemos dónde estamos y el respeto que le tenemos, pero tenemos mucha ilusión sin importar quién tenemos delante", manifestó.



El duelo comenzará a las 2:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la pantalla de ESPN. Deportes RCN Online tendrá, además, todos los detalles y situaciones importantes del partido.





