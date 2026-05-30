EN VIVO Champions League final: PSG Vs Arsenal - minuto a minuto y goles

París Saint Germain y Arsenal se enfrentan este sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest en la gran final de la UEFA Champions League 2025/2026.

PSG Vs Arsenal: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la final de la Champions League

El partido entre PSG contra Arsenal por la final de la UEFA Champions League se disputa este sábado 30 de mayo a partir de las 11:00 de la mañana, horario colombiano.

El duelo por el título se puede VER EN VIVO por ESPN y Disney +. Además, contará con transmisión EN VIVO ONLINE de Deportes RCN.

PSG busca su segunda Champions League

París Saint Germain, con Luis Enrique, buscará su segundo título de Champions League con el que tratará de revalidar su gran nivel a lo largo del certamen y la temporada.

Los franceses parten como favoritos, teniendo en cuenta que defienden el campeonato conseguido en la anterior temporada y además en las rondas eliminatorias superaron a rivales de categoría como Bayern Múnich, Liverpool y Chelsea.

En semifinales, PSG superó con un apretado marcador global de 6-5 a Bayern Múnich.

Arsenal quiere su primera Champions League

Arsenal buscará en Hungría su primera Champions League, en lo que es su segunda aparición en una final, teniendo en cuenta que en la temporada 2005/2006 cayó ante el FC Barcelona.

Los dirigidos por Mikel Arteta llegan con aire en la camiseta, después de conquistar la Premier League, luego de 23 años.

En la Champions League, los 'gunners' no tuvieron grandes problemas para dejar en el camino Bayer Leverkusen, Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid desde los octavos de final, respectivamente.