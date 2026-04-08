EN VIVO Champions League: PSG vs. Liverpool - minuto a minuto y goles

Paris Saint-Germain (PSG) recibe en territorio francés al Liverpool FC de la Premier League de Inglaterra por el compromiso de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.



De cara a este partido, Luis Enrique, director técnico del conjunto galo, habló en conferencia de prensa. El español de 55 años resaltó que su equipo llegue cada vez más seguido a instancias definitivas.

Palabras de Luis Enrique

"Hemos conseguido que el equipo se instale de forma duradera a estas alturas de la competición. Nuestro objetivo es desplegar un fútbol atractivo. Cuando tienes una manera de jugar, con futbolistas increíbles, es fácil para mí y difícil para los jugadores", expresó.



Arne Slot, entrenador de Liverpool, también habló con los medios de comunicación previo al cotejo contra PSG. El neerlandés hizo referencia al nivel actual del equipo de la ciudad de The Beatles.

Palabras de Slot

"Creo que si juegas cuartos de final, no importa mucho en qué momento de la temporada te encuentres; si sigues en la FA Cup, la Copa de la Liga o en tu liga nacional, siempre es un momento especial. Nunca podemos dar por sentado los cuartos de final de la Liga de Campeones, y mucho menos si nos enfrentamos a los campeones de Europa que merecieron ganar la Liga de Campeones la temporada pasada y, de nuevo, esta temporada lo están haciendo muy, muy, muy bien", reconoció.



El encuentro comenzará a las 2:00 p. m., hora colombiana, y podrá verse en vivo a través de ESPN. Se espera un partido entretenido de inicio a fin. Es posible que se presenten varios goles.











