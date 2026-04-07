EN VIVO Champions League: Real Madrid Vs Bayern Múnich - minuto a minuto y goles - octavos de final

Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz como una de sus principales figuras, visita este martes 7 de abril a Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida de los octavos de final en la UEFA Champions League.

Así llegan Bayern y Luis Díaz al duelo con Real Madrid

Bayern Múnich llega al partido contra Real Madrid con cierto favoritismo, después de golear con un marcador global de 10-2 a Atalanta de Bérgamo en la serie de octavos de final.

El gigante de Baviera ha sido gran protagonista de la Champions League, teniendo en cuenta que la fase de la liga la terminó en la segunda posición con 21 puntos.

Bayern, además, es líder y está muy cerca del título de la Bundesliga al registrar 73 puntos.

Real Madrid, más dudas que certezas

Por el lado de Real Madrid, el conjunto merengue ha despertado dudas en su afición, después de perder con Mallorca en la más reciente fecha de la Liga de España.

En Champions League, los españoles han tenido que afrontar la ronda de playoffs para llegar a los cuartos de final.

Real Madrid superó inicialmente a Benfica y en octavos de final venció a Manchester City.

Real Madrid Vs Bayern Múnich: hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre Real Madrid contra Bayern Münich se podrá VER EN VIVO este martes 7 de abril a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER en Colombia por ESPN y Disney +.