EN VIVO Champions League: Sporting Lisboa vs. Arsenal - minuto a minuto y goles

Este martes 7 de abril, se empiezan a jugar los partidos de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League, el torneo internacional a nivel clubes más importante y competitivo del mundo.



Uno de los duelos, que acaparará la atención de miles de amantes del deporte rey, será el del Sporting de Lisboa de Portugal y Arsenal FC de la Premier League de Inglaterra. El cotejo de ida se llevará a cabo en territorio luso.



Es importante mencionar que en la escuadra de Portugal milita el reconocido centro delantero colombiano Luis Javier Suárez, que estuvo con la tricolor en la más reciente fecha de amistosos FIFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



En el papel, el equipo favorito para meterse en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa es Arsenal, dirigido por el español Mikel Arteta. El juego del conjunto británico es, para muchos, uno de los mejores del viejo continente.

¿Habrá sorpresa?

De igual manera, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Sporting de Lisboa ya ha demostrado que es un equipo fuerte y que puede enfrentarse a cualquier rival. Se espera una serie entretenida de inicio a fin.



Muchos hinchas colombianos esperan que el equipo de Luis Javier Suárez dé el golpe sobre la mesa y se pueda meter en la siguiente y exclusiva ronda de la Uefa Champions League.



