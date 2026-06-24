EN VIVO Chequia vs. México | Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de México afronta este miércoles su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con la tranquilidad de tener asegurado el liderato del Grupo A, pero con un objetivo histórico en el horizonte: completar una primera ronda perfecta con tres victorias consecutivas.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega fortalecido tras superar 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y vencer por la mínima diferencia a Corea del Sur en la segunda jornada.

Con seis puntos en el bolsillo y el primer lugar garantizado, el técnico mexicano analiza variantes en su alineación para administrar cargas y darle minutos a varios jugadores que han esperado su oportunidad.

El ambiente en la concentración del Tri refleja la confianza que atraviesa el grupo. Durante la última práctica, las bromas y sonrisas marcaron la jornada, con Jorge Sánchez y Orbelín Pineda liderando los momentos de distensión ante la mirada de un relajado Aguirre.

El entrenamiento estuvo enfocado en ejercicios de circulación de balón y trabajo colectivo, buscando mantener la intensidad competitiva pese a la clasificación anticipada.

Entre las posibles novedades para enfrentar a República Checa aparece el experimentado Guillermo Ochoa, quien podría reemplazar a Raúl Rangel bajo los tres palos.

También se contempla descanso para Jesús Gallardo, uno de los futbolistas más destacados del equipo en las dos primeras fechas, así como para Brian Gutiérrez, quien arrastra una tarjeta amarilla.

Aunque el resultado no modificará la posición de México en la tabla, el compromiso tiene un valor especial. Una victoria permitiría al Tri firmar una actuación inédita en la historia de sus participaciones mundialistas, consolidando además la confianza de cara a los dieciseisavos de final.