Con el regreso de Radamel Falcao García como principal novedad, Millonarios recibe este sábado a Boyacá Chicó en El Campín por la Copa BetPlay, en un compromiso que sirve como antesala del decisivo duelo internacional frente a O’Higgins por la Conmebol Sudamericana.

Min 93: Gol del Boyacá Chicó: Tiro libre boyacense, y de cabeza empata el partido 2-2.

}}Min 89. Hay un leve borbollón entre dos jugadores de Millonarios, Sebastián Valencia tenia un tiro libre para patear y Rodrigo Contreras le quitó la pelota.

Hay un leve borbollón entre dos jugadores de Millonarios, Sebastián Valencia tenia un tiro libre para patear y Rodrigo Contreras le quitó la pelota. Min 83: Expulsado Palma en Boyacá Chicó.

Expulsado Palma en Boyacá Chicó. Min 77. Pelota desviada, Millonarios se pierde una gran oportunidad de marcar el tercer gol.

Millonarios se pierde una gran oportunidad de marcar el tercer gol. Min 76. Se salvó Chicó, Sebastián Valencia remató y portero visitante envió al tiro de esquina.

Se salvó Chicó, Sebastián Valencia remató y portero visitante envió al tiro de esquina. Min 74. Cambios en Millonarios, Ingresó Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, por Falcao Gracia y Dewar Victoria.

Cambios en Millonarios, Ingresó Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, por Falcao Gracia y Dewar Victoria. Min 72. Juego cortado, jugadores de ambos equipos en el piso.

Juego cortado, jugadores de ambos equipos en el piso. Min 68. El equipo bogotano intenta hacerse con la pelota para controlar a partir de la posesión.

Min 66. Yesus Cabrera llegó con peligro, se salvó Millonarios.

Yesus Cabrera llegó con peligro, se salvó Millonarios. Min 65. Boyacá Chicó intenta reponerse en el partido, posesión de la esférica y Millonarios se repliega.

Boyacá Chicó intenta reponerse en el partido, posesión de la esférica y Millonarios se repliega. Min 64. Fabián Bustos se enoja con Dewar porque no juegan para adelante.

Fabián Bustos se enoja con Dewar porque no juegan para adelante. Min 62. Mackasliter Silva pierde pelotas importantes en la mitad de la cancha.

Mackasliter Silva pierde pelotas importantes en la mitad de la cancha. Min 58. Ingresó Mackalister Silva al terreno de juego, salió Angulo.

Ingresó Mackalister Silva al terreno de juego, salió Angulo. Min 56. Gol de Millonarios: 2-1. Dewar Victoria marcó para los locales, el tigre filtró pelota para Cabezas pero fue el mediocampista el que marcó.

Min 51. Cambios del Chicó: Ingresó Yesus Cabrera

Cambios del Chicó: Ingresó Yesus Cabrera Min 50. P artido cortado, Boyacá Chicó pide otra falta, Cabezas Hurtado le sacó el aire a Sebastián Palma.

artido cortado, Boyacá Chicó pide otra falta, Cabezas Hurtado le sacó el aire a Sebastián Palma. Min 49. Partido detenido.

Partido detenido. Min 47. Llegada de Millonarios, Falcao fabricó el espacio pero la peltoa se fue desviada.

Llegada de Millonarios, Falcao fabricó el espacio pero la peltoa se fue desviada. Min 46. Llegada de Millonarios, Falcao adelantado tras una pelota quieta.

Llegada de Millonarios, Falcao adelantado tras una pelota quieta. Min 45. En Millonarios no hay cambios, en Boyacá Chicó ingresó Sebastián Salazar por Italo Montaño, amonestado.

SEGUNDO TIEMPO Millonarios VS. Boyacá Chicó

Entretiempo: Chicó espera, se repliega y aprovechan para salir en contragolpe, los dirigidos por Fabian Bustos sufren cuando el equipo rival tiene espacios. Partido entretenido tras la primera parte.

Chicó espera, se repliega y aprovechan para salir en contragolpe, los dirigidos por Fabian Bustos sufren cuando el equipo rival tiene espacios. Partido entretenido tras la primera parte. Min 47. El árbitro decretó el final de la primera etapa.

Min 46. Jorge Cabezas Hurtado tuvo la primera y última oportunidad en este primer tiempo, Su disparo se fue completamente desviado.

Jorge Cabezas Hurtado tuvo la primera y última oportunidad en este primer tiempo, Su disparo se fue completamente desviado. Min 43. Sebastián Valencia terminó una jugada con un remate completamente desviado, falta claridad en Millonarios.

Sebastián Valencia terminó una jugada con un remate completamente desviado, falta claridad en Millonarios. Min 41. Millonarios sufre cuando propone, los contragolpes dejan a Boyacá Chicó con espacios para hacer daño.

Millonarios sufre cuando propone, los contragolpes dejan a Boyacá Chicó con espacios para hacer daño. Min 37. Amonestado Dewar Victoria por una dura falta con su codo en la mitad de la cancha.

Min 34. Boyacá Chicó es dueño de la pelota una vez más, Millonarios se repliega.

Boyacá Chicó es dueño de la pelota una vez más, Millonarios se repliega. Min 32. Falcao estuvo cerca, segunda aproximación de Millonarios con oportunidad de marcar, un centro que el tigre definió y el portero estaba muy bien ubicado, se mantiene el empate.

Falcao estuvo cerca, segunda aproximación de Millonarios con oportunidad de marcar, un centro que el tigre definió y el portero estaba muy bien ubicado, se mantiene el empate. Min 30. Un espectacular centro de Sebastián Valencia fue desperdiciado por Falcao García, el tigre tuvvo una primera aproximación en la primera media hora de juego, su disparo de cabeza se anticipó al arco y el juez decretó saque de meta.

Un espectacular centro de Sebastián Valencia fue desperdiciado por Falcao García, el tigre tuvvo una primera aproximación en la primera media hora de juego, su disparo de cabeza se anticipó al arco y el juez decretó saque de meta. Min 26. Pelota de Millonarios, el equipo embajador intenta retomar los hilos del partido. Chicó se para un poco más adelante, pero no sale a buscar.

Pelota de Millonarios, el equipo embajador intenta retomar los hilos del partido. Chicó se para un poco más adelante, pero no sale a buscar. Min 24. Gol de Boyacá Chicó: Jairo Molina aprovechó los espacios que le dejó el local, Millonarios se volcó al ataque y los visitantes igualan el partido.

Min 21. El equipo visitante es dueño de la pelota, Elizalde, Dewar y Steven Vegaa, los más activos en Millonarios.

El equipo visitante es dueño de la pelota, Elizalde, Dewar y Steven Vegaa, los más activos en Millonarios. Min. 18. Partido muy interrumpido, el equipo local espera y apuesta por las pelotas directas y el contragolpe, un jugador del Chicó se encuentra tendido en el suelo.

Partido muy interrumpido, el equipo local espera y apuesta por las pelotas directas y el contragolpe, un jugador del Chicó se encuentra tendido en el suelo. }Min 15. Boyacá Chicó se hace dueño de la pelota, Millonarios se repliega sorbre tres cuartos de cancha.

Boyacá Chicó se hace dueño de la pelota, Millonarios se repliega sorbre tres cuartos de cancha. Min 13. Los jugadores se reincorporan a la acción.

Los jugadores se reincorporan a la acción. Min 12 - Millonarios responde bien ante las pelotas aéreas que intenta el rival, se detiene el juego por un golpe en la mitad de la cancha de Dewar Victoria.

Millonarios responde bien ante las pelotas aéreas que intenta el rival, se detiene el juego por un golpe en la mitad de la cancha de Dewar Victoria. Min.10 - Chicó intenta salir del agobio: Millonarios presiona en la salida.

Chicó intenta salir del agobio: Millonarios presiona en la salida. Min.8 - Steven Vega sufre un fuerte golpe en la mitad de la cancha.

Steven Vega sufre un fuerte golpe en la mitad de la cancha. Min.5 - E l equipo embajador golpeó primero, se hace de la pelota, Chicó quedó en Shock.

l equipo embajador golpeó primero, se hace de la pelota, Chicó quedó en Shock. Min.1 - Gol de Millonarios al segundo 28, pelota filtrada de Steven Vega y Jorge Cabezas Hurtado marcó para los embajadores. Es el gol más rápido en la historia de la Copa, superando a un anterior registro de 54 segundos.

3:00 p. m. - Saque para Millonarios

Saque para Millonarios El partido comienza a las 3:00 p. m. Imperdible transmisión por Deportes RCN. Nóminas confirmadas por parte de ambos equipos.

Millonarios confirmó a Falcao como titular contra Chicó

El técnico Fabián Bustos confirmó una convocatoria de 20 jugadores para enfrentar al conjunto ajedrezado, destacándose la reaparición del ‘Tigre’, quien no juega desde el pasado 19 de abril, cuando sufrió una lesión facial durante el partido ante América de Cali tras un choque con Dany Rosero.

Millonarios y Boyacá Chicó: sábado 23 de mayo a las 3:00 p.m. en el estadio El Campín de Bogotá

Luego de varias semanas de recuperación y trabajos diferenciados, siempre protegido con una máscara especial, el delantero samario recibió el alta médica y volvió a entrenarse con normalidad junto al grupo. Aunque comenzaría en el banco de suplentes, la intención del cuerpo técnico sería darle minutos para recuperar ritmo competitivo antes del duelo continental de la próxima semana.

El cuadro embajador necesita mantener buenas sensaciones antes de jugarse la clasificación en Sudamericana, torneo en el que aún pelea por avanzar de ronda y disputar el liderato del grupo con São Paulo.

Millonarios afrontará el compromiso con una nómina que mezcla habituales titulares y alternativas ofensivas. En ataque también aparecen Leonardo Castro, Rodrigo Contreras, Angulo, Mosquera, Campaz y Hurtado. La ausencia más importante sigue siendo la de Beckham Castro, quien no continuará en el club y tendría futuro en el fútbol europeo.