EN VIVO Copa Libertadores: Estudiantes vs. Flamengo - minuto a minuto y goles

Estudiantes de La Plata recibe este miércoles 29 de abril a Flamengo en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi en partido válido por la fecha3 del grupo A en la Copa Conmebol Libertadores.

Estudiantes quiere ser líder

El equipo argentino afronta el compromiso con el objetivo de hacer respetar su condición de local y convertirse en líder del grupo.

Los dirigidos por Alexander 'Cacique Medina se ubican en la segunda posición con cuatro puntos, luego de una victoria sobre Cusco y un empate como visitante con Deportivo Independiente Medellín.

Flamengo, a afianzarse

Por el lado de Flamengo, el equipo brasileño tratará de revalidar su favoritismo en la Copa Libertadores y con una victoria quedaría muy cerca de confirmar la clasificación a los octavos de final.

El mengao es líder de la zona con seis unidades, después de haber superado a Cusco como visitante y goleado a Medellín en Río de Janeiro.

Estudiantes Vs Flamengo: hora y cómo VER EN VIVO la Copa Libertadores

El partido entre Estudiantes contra Flamengo por la fecha 3 del grupo A en la Copa Conmebol Libertadores se disputa este miércoles 29 de abril a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano. El duelo se podrá VER EN VIVO por la señal de Disney + y ESPN.