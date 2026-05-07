EN VIVO Copa Libertadores: Junior vs Cerro Porteño - minuto a minuto y goles - fecha 4

Junior afrontará este miércoles un partido decisivo frente a Cerro Porteño por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El compromiso se disputará en el estadio Jaime Morón de Cartagena y representa una oportunidad clave para el conjunto barranquillero.

El equipo rojiblanco llega a este encuentro en la cuarta casilla del grupo con apenas un punto, mientras que Cerro Porteño es tercero con cuatro unidades, por lo que una derrota dejaría a Junior en una situación muy comprometida de cara a la clasificación a los octavos de final.

Ambos equipos ya se enfrentaron en esta edición del torneo, en un partido disputado en Asunción que terminó con victoria 1-0 para el conjunto paraguayo. Ahora, Junior buscará revancha y la posibilidad de acercarse nuevamente a la pelea por avanzar de ronda.

Se espera un compromiso de alta tensión, teniendo en cuenta que para el equipo colombiano puede representar prácticamente su última oportunidad de seguir con aspiraciones reales de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Junior vs Cerro Porteño: cómo VER EN VIVO HOY jueves 7 de mayo

El partido Junior vs Cerro Porteño por la cuarta fecha de la Copa Libertadores se disputará este jueves 7 de mayo a partir de las 21:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y también transmitirá Fútbol RCN en su canal de YouTube; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 21:00

España: 03:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 23:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 22:00

Estados Unidos: 22:00 (D.C. y Florida) - 21:00 (Chicago) - 18:00 (Los Ángeles)

México: 20:00