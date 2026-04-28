Este martes 28 de abril se empezará a jugar la tercera jornada de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante y competitivo de esta parte del mundo.



Por el grupo G, Lanús de Argentina recibirá a la Liga Universitaria de Quito de Ecuador. El compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, el cual se espera que cuente con una muy buena presencia de hinchas.

El conjunto ecuatoriano lidera la zona en cuestión con 6 puntos, por lo que por el momento es rival a vencer. La escuadra argentina, por su parte, ocupa la tercera casilla con tres unidades.



Al ser local y contar con el apoyo de toda su gente, Lanús está llamado a llevarse el triunfo, cosa que no será para nada sencilla, pero tampoco imposible. Se espera un compromiso entretenido de inicio a fin.

Canal y hora para ver el juego

El compromiso comenzará a las 5:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN. Todos los detalles del encuentro se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.



Se empieza a disputar la tercera fecha de la Copa Libertadores de América. El certamen avanza rápido y es posible que después de la cuarta jornada se empiecen a conocer algunos clasificados a octavos de final.



