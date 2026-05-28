EN VIVO Copa Libertadores: Palmeiras Vs. Junior - minuto a minuto y goles

Junior de Barranquilla se juega su futuro en torneo internacional visitando este jueves 28 de mayo a Palmeiras en partido válido por la fecha 6 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores.

Junior busca la clasificación a Copa Sudamericana

Junior visita a Palmeiras en ubicado en la última posición del grupo F con cuatro puntos y con la obligación de ganar para aspirar a quedarse con la tercera casilla de la zona y clasificar a Copa Conmebol Sudamericana.

Para conseguir el boleto a la Sudamericana, el conjunto 'rojiblanco' tendrá que ganar y esperar que Sporting Cristal pierda con Cerro Porteño.

Palmeiras Vs Junior: hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre Palmeiras contra Junior por la fecha 6 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores se juega este jueves 28 de mayo a partir de las 5:00 de la tarde, horario colombiano.

El encuentro se puede VER EN VIVO por la señal de Disney + y ESPN.