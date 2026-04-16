Este jueves 16 de abril se llevarán a cabo varios partidos de la Copa Libertadores de América, el torneo entre clubes internacional más importante y competitivo de esta parte del mundo.



Uno de los juegos más emocionantes de la jornada es el que van a disputar Palmeiras de Brasil y Sporting Cristal de Perú, que corresponde a la segunda fecha del grupo F del certamen.



El compromiso se va a realizar en el estadio Allianz Parque, ubicado en San Pablo. En la primera jornada del grupo F, cabe mencionar, Palmeiras empató de visitante con Junior de Barranquilla de Colombia.



Es importante resaltar también que en el conjunto brasileño milita el mediocampista ofensivo Jhon Arias, quien estaría con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Palmeiras es candidato

Palmeiras, sin lugar a dudas, junto a Flamengo de Brasil, es uno de los equipos favoritos para ganar la presente edición de la Copa Libertadores de América. No es una tarea sencilla, pero la posibilidad de que se dé es muy alta.



La pelota empezará a rodar a las 5:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de ESPN. Todos los detalles también se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.