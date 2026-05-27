En las horas de la noche de este miércoles 27 de mayo, Independiente Santa Fe de Bogotá se tendrá que ver las caras con Peñarol de Uruguay en el estadio Campeón del Siglo, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas.



El compromiso corresponde, como bien se sabe, a la sexta y última jornada del grupo E de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo.

El equipo colombiano está en la obligación de ganar para tener una chance de clasificar a los octavos de final del torneo. Este es el único resultado que le sirve a la escuadra colombiana.



Si hay empate, el club que es dirigido por el uruguayo Pablo Repetto jugará el repechaje de la Copa Conmebol Sudamericana. Los hinchas santafereños sueñan con la victoria fuera de casa.

¿Qué club ganará el duelo?

Aunque eso sí, cabe mencionar que para que Santa Fe pueda clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, además de ganar, deberá esperar que Platense de Argentina no derrote a Corinthians de Brasil.



El Peñarol vs. Santa Fe empezará a las 7:30 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver a través de ESPN. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.



