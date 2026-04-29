Este miércoles 29 de abril, Club Atlético Platense de Argentina se va a medir con Independiente Santa Fe de Bogotá por la tercera jornada del grupo E de la Copa Libertadores de América.



Este compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas. El escenario deportivo tiene capacidad para 28.530 personas.

Si el equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega a obtener la victoria, escalaría a la segunda casilla del grupo con cuatro puntos. Platense, en este momento, está ubicado en ese puesto con tres unidades.



Esta sería la nómina titular del equipo colombiano: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Kylian Toscano, Jhojan Torres; Luis Palacios, Franco Fagúndez, Omar Fernández Frasica; Hugo Rodallega.

¿Qué equipo ganará?

Se espera un compromiso entretenido de inicio a fin. Aunque Platense va a jugar en su cancha y con el apoyo de su gente, en el papel es un partido muy parejo. Cualquier cosa puede pasar.



La pelota rodará a las 5:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN. Todos los detalles también se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.







