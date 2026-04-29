EN VIVO Copa Libertadores: Sporting Cristal Vs Junior, minuto a minuto y goles - fecha 3

Junior de Barranquilla visita este martes 28 de abril a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva en partido válido por la fecha 3 del grupo F en la Copa Conmebol Libertadores.

Junior busca su primera victoria

Junior disputa el compromiso con el objetivo de conseguir su primera victoria en la fase de grupos de la Copa Conembol Libertadores, teniendo en cuenta que registra un empate en la jornada inaugural ante Palmeiras y una derrota en la segunda fecha con Cerro Porteño.

El equipo barranquillero llega al duelo con la clasificación asegurada a los playoffs de la Liga BetPlay y con la meta de sumar en el certamen internacional para seguir con posibilidades de luchar por los octavos de final.

Sporting quiere sacar ventaja en casa

Por el lado de Sporting Cristal, el equipo peruano tratará de conseguir su segunda victoria en condición de local en el certamen, ya que en la jornada inaugural superó con lo justo a Cerro Porteño.

Los peruanos no viven un buen presente en la liga local, teniendo en cuenta que se ubican en la posición 11 con solo 14 unidades, tras 12 fechas.

Sporting Vs Junior: hora y cómo VER EN VIVO la Copa Libertadores

El partido entre Sporting Cristal contra Junior por la fecha 3 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores se disputa este martes 28 de abril a partir de las 9:00 de la noche.

El duelo se pude VER EN VIVO por Disney + y ESPN y también contará con transmisión ONLINE de Deportes RCN.