EN VIVO Copa Libertadores: Universitario vs Tolima - minuto a minuto y goles - martes 26 de mayo

Deportes Tolima se juega su futuro en la Copa Conmebol Libertadores este martes 26 de mayo visitando en el estadio Monumental U Marathon al Club Universitario de Deportes en partido válido por la fecha 6 del grupo B.

Universitario vs Tolima EN VIVO: hora y cómo VER EN VIVO a Copa Libertadores

El partido entre el Club Universitario contra Deportes Tolima por la fecha 6 del grupo B en la Copa Conmebol Libertadores se disputa este martes 26 de mayo a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano.

El compromiso se puede VER EN VIVO por la señal de ESPN y Disney +.

Así llega Tolima al partido contra Universitario

Deportes Tolima visita a Universitario ocupando la segunda posición del grupo B con siete puntos. Sin embargo, el equipo ibaguereño tratará de sacudirse de dos resultados negativos sufridos en sus más recientes encuentros.

Y es que los dirigidos por Lucas González cayeron ante Atlético Nacional en las semifinales de la Liga BetPlay y además perdieron con Coquimbo Unido en la fecha 5 de la Copa Libertadores.

Para conseguir la clasificación a los octavos de final, Deportes Tolima debe ganar para no depender de ningún otro club y en caso de empatar deberá esperar que Nacional no derrote a Coquimbo Unido.