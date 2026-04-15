Este miércoles 15 de abril, los equipos del fútbol profesional colombiano vuelven a ver acción en los dos torneos internacionales más importantes de esta parte del mundo, la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana.



Por este último certamen, precisamente, la Sudamericana, América de Cali se enfrentará con Alianza Atlético de Perú por la segunda jornada del grupo A. El conjunto del Valle del Cauca, en la primera fecha, empató con Macará de Ecuador.



El equipo dirigido por David Salvador González Giraldo enfrentará a su rival esta noche en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas.



En el papel, América de Cali, que espera meterse en la fase final de la liga colombiana del primer semestre del año, es favorito para llevarse los tres puntos de local. La victoria sería vital pensando en la clasificación a la próxima ronda.

¿América es favorito?

El equipo colombiano tiene una mejor plantilla que Alianza Atlético de Perú y también ha demostrado a lo largo del año un mejor juego. Pero bien se sabe que esto es fútbol y cualquier cosa puede acontecer.



El compromiso empezará a las 9:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de ESPN. Todos los detalles también se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.







