En las horas de la noche de este jueves 28 de abril, América de Cali se va a ver las caras con Club Social y Deportivo Macará de Ecuador por la sexta y última jornada del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana.



Al ser local el conjunto colombiano, el partido se va a llevar a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas. Es un juego ideal para que los escarlatas llenen el escenario.

Este compromiso, que acaparará la atención de miles de hinchas neutrales del deporte rey, es vital para ambos clubes. El equipo que gane avanzará a los octavos de final del certamen.



América de Cali tiene 8 puntos y está en la segunda casilla de la tabla de posiciones del grupo A, mientras que Macará es líder con 9 unidades. El equipo colombiano tiene que salir con toda la ambición de ganar.

¿Qué equipo ganará el duelo?

Si ambas escuadras empatan, América de Cali necesita que Tigre de Argentina no derrote a Alianza Atlético de Perú, para así asegurarse el puesto rumbo al repechaje de la Copa Sudamericana.



La pelota rodará a las 7:30 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la pantalla de ESPN. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.







