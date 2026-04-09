EN VIVO Copa Sudamericana: Botafogo vs Caracas – minuto a minuto y goles – fecha 1

El estadio Nilton Santos de Río de Janeiro será el escenario del duelo entre Botafogo y Caracas FC este jueves 9 de abril, en el marco de la primera fecha del grupo E de la Copa Sudamericana. El compromiso marcará el debut de ambos equipos en una zona que promete ser altamente competitiva.

El conjunto brasileño parte como claro favorito para quedarse con los tres puntos, no solo por su jerarquía individual, sino también por su condición de local. Botafogo buscará imponer su ritmo desde el inicio y comenzar con pie derecho su camino en el torneo continental.

Por su parte, Caracas afronta el reto con la ilusión de dar la sorpresa en territorio brasileño, consciente de la dificultad del compromiso. El equipo venezolano intentará sostener el orden defensivo y aprovechar los espacios que pueda conceder su rival, especialmente en transiciones rápidas.

Cabe recordar que el grupo E lo completan Racing Club e Independiente Petrolero, que ya disputaron su partido de la primera fecha con victoria para el conjunto argentino en Bolivia . Así, el duelo en Río de Janeiro terminará de poner en marcha una zona en la que solo el líder avanzará directamente a los octavos de final.

Botafogo vs Caracas: cómo VER EN VIVO HOY jueves 9 de abril

El partido Botafogo vs Caracas por la primera fecha de la Copa Sudamericana se disputará este jueves 9 de abril a partir de las 19:00 (hora local). El duelo se podrá ver en DirecTV Sports, Espn Brasil, Claro TV y Disney Premium Brasil, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00

España: 23:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00

Estados Unidos: 18:00 (D.C. y Florida) - 17:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)

México: 16:00