EN VIVO Copa Sudamericana: Millonarios vs O'Higgins - minuto a minuto y goles - martes 26 de mayo

Millonarios se juega su futuro a nivel internacional recibiendo este martes 26 de mayo a O'Higgins de Chile en partido determinante del grupo C en la Copa Conmebol Sudamericana.

Millonarios Vs O'Higgins: hora y cómo VER EN VIVO la Copa Sudamericana

El partido entre Millonarios contra O'Higgins por la fecha 6 del grupo C en la Copa Conmebol Sudamericana se juega este martes 26 de mayo a partir de las 5:00 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por DSports y también contará con transmisión ONLINE de Deportes RCN.

Millonarios busca la clasificación

Millonarios afronta el partido contra O'Higgins ubicado en la segunda posición del grupo C con ocho puntos, mientras que el equipo chileno está en la tercera casilla con siete unidades.

Para conseguir la clasificación directa a los octavos de final, el equipo 'embajador' necesita ganar y esperar que Sao Paulo pierda en su duelo con Boston River.

En caso de que Sao Paulo gane su partidos, Millonarios buscará la clasificación a los playoffs. Para lograrlo deberá ganar o empatar.