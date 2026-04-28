EN VIVO Copa Sudamericana: Millonarios vs. Sao Paulo – minuto a minuto y goles

Millonarios tiene este martes una de sus pruebas más exigentes en la CONMEBOL Sudamericana 2026, al recibir a Sao Paulo en el estadio Nemesio Camacho El Campín desde las 7:30 p.m., en compromiso correspondiente a una nueva jornada de la fase de grupos.

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El duelo aparece como determinante para las aspiraciones del cuadro bogotano, que necesita sumar para seguir en carrera hacia la siguiente ronda. El conjunto embajador llega a este compromiso con sensaciones divididas en el certamen continental.

En sus dos primeras presentaciones mostró dos caras distintas: cayó en un encuentro complicado ante O’Higgins, pero luego reaccionó con una victoria frente a Boston River que le permitió mantenerse con opciones dentro del Grupo C. Ahora, frente al líder de la zona, tendrá la oportunidad de confirmar su recuperación.

Sao Paulo arriba a Bogotá con campaña perfecta. El club brasileño ganó sus dos primeros partidos y se consolidó en la cima del grupo, ratificando el favoritismo con el que inició la competencia. Además de su jerarquía histórica en torneos internacionales, el equipo paulista ha mostrado solidez defensiva y eficacia en ataque, argumentos que lo convierten en un rival de máximo cuidado.

Millonarios sorprendió y eliminó a São Paulo en los cuartos de final

Para Millonarios será clave imponer condiciones en casa y aprovechar la altura de Bogotá, un factor que históricamente ha sido aliado de los equipos capitalinos frente a rivales brasileños. El Campín promete una gran asistencia y un ambiente especial para empujar a un equipo que sabe que no puede ceder terreno en condición de local.

Más allá del presente de ambos clubes, el enfrentamiento revive un recuerdo positivo para la afición azul. La última vez que se cruzaron en una competencia oficial fue en la Copa Sudamericana de 2007, cuando Millonarios sorprendió y eliminó a São Paulo en los cuartos de final, ganando ambos encuentros de la serie y firmando una de sus noches internacionales más recordadas.

Con ese antecedente como inspiración, el cuadro capitalino buscará repetir la historia. Un triunfo lo dejaría muy bien posicionado en la tabla y fortalecería su confianza para lo que resta del torneo.