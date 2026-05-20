EN VIVO Copa Sudamericana: River Plate vs Bragantino – minuto a minuto y goles – 20 de mayo

Sigue transcurriendo de buen manera una nueva jornada de la Copa Sudamericana y en el marco de la fecha 5 el protagonismo se lo robaría River Plate y Bragantino, dos escuadras que llegan con la necesidad de sumar de a tres unidades en el Grupo H para consolidar su clasificación a la siguiente instancia del certamen.

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Sin embargo, es el equipo argentino el que llega como favorito y con ventaja tras su presente deportivo en la competencia local y también porque tendrá la oportunidad de auspiciar como local en el Estadio Monumental.

River Plate vs Bragantino: cómo VER EN VIVO HOY Copa Sudamericana 20 de mayo

El partido entre River Plate vs Bragantino por la fecha 5 de la Copa Sudamericana se disputará este miércoles 20 de mayo a partir de las 19:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de Dgo, DSports, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

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Así está la tabla de posiciones del grupo de River Plate y Bragantino

El Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 tiene como líder a River Plate, que suma 10 puntos tras cuatro partidos disputados, con un balance de tres victorias y un empate. El equipo argentino está muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final.

En la segunda y tercera posición aparecen Carabobo FC y Red Bull Bragantino, ambos con seis unidades, aunque el conjunto venezolano tiene ventaja por diferencia de goles y resultados directos. Bragantino, pese a tener el mejor registro ofensivo del grupo con nueve goles anotados, aún necesita sumar en las últimas jornadas para mantenerse con opciones de avanzar.

En el último lugar se encuentra Blooming, que apenas consiguió un punto y quedó prácticamente eliminado del torneo tras recibir 12 goles en contra en cuatro encuentros.