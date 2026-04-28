Este martes 28 de abril se va a empezar a disputar la tercera jornada de la Copa Conmebol Sudamericana, el torneo de clubes internacional más importante y competitivo de esta parte del mundo después de la Libertadores.



Uno de los compromisos que más acaparará la atención de miles de hinchas del deporte rey es el San Lorenzo de Argentina vs. Santos de Brasil por el grupo D del certamen. Es un duelo entre el líder y el último de la zona.

San Lorenzo ocupa la primera casilla de la tabla de posiciones del grupo D con cuatro puntos, mientras que el equipo donde juega el astro Neymar Jr., que tiene en duda su presencia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, está en el cuarto lugar con una unidad.



El partido, al ser local el conjunto argentino, se va a llevar a cabo en el estadio Pedro Bidegain, conocido popularmente como el Nuevo Gasómetro, que se espera tenga muy buena presencia de hinchas.

Santos necesita la victoria

Santos está más que obligado a ganar para volver a la pelea y seguir con chances claras de clasificarse a la siguiente ronda. San Lorenzo hará todo lo posible por defender su casa. Se aguarda un cotejo con dos o más goles.



La pelota rodará a las 5:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de DSports. Los detalles también se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.