EN VIVO Costa de Marfil vs. Noruega | 16avos. Copa del Mundo 2026

La selección de Costa de Marfil y su similar de Noruega se van a ver las caras este martes 30 de junio, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



“La ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 continúa con el enfrentamiento entre Costa de Marfil y Noruega en el Estadio Dallas. En su cuarta aparición en la fase final del torneo, los africanos por fin han sido capaces de pasar la fase de grupos y entrar en las eliminatorias, gracias a una impresionante segunda posición en el Grupo E tras sus victorias contra Ecuador y Curazao. Como ocurrió en su última participación en la Copa Mundial, en Francia 1998, Noruega ha vuelto a pasar la fase de grupos tras vencer a Irak y a Senegal antes de perder contra Francia para terminar segunda en el Grupo I”, reseñó la FIFA previo al juego.

La pelota rodará a partir de las 12:00 m., hora colombiana. Se espera que el estadio de Dallas esté repleto. El cotejo se podrá ver en vivo a través de la señal de DSports. El choque acaparará la atención de miles de hinchas del deporte rey.



“Un gran elenco de estrellas aparecerá en el estado de Texas, con el dúo dinámico costamarfileño, Yan Diomande y Amad Diallo, liderando a los africanos, mientras que los escandinavos responderán con su brillante astro, Erling Haaland, que ha marcado cuatro goles en solo dos partidos en el torneo”, agregó la FIFA.

El rival en octavos de final

El vencedor de esta llave, cabe mencionar, se va a enfrentar en los octavos de final con la selección de Brasil. El equipo sudamericano, como bien se sabe, dejó en el camino al combinado de Japón.