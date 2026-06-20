EN VIVO Ecuador vs. Curazao | Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de Ecuador enfrenta un partido decisivo frente a Curazao por la segunda jornada del Grupo E de la Copa del Mundo 2026.

Tras caer en su debut ante Costa de Marfil, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece está obligado a sumar tres puntos para mantenerse con opciones reales de avanzar a la siguiente ronda.

La derrota en el estreno puso fin a una impresionante racha de 19 encuentros sin perder para la Tricolor, que ahora buscará reaccionar en el estadio de Kansas con sus principales figuras como referentes.

Los defensores William Pacho y Piero Hincapié, junto al mediocampista Moisés Caicedo, liderarán a un equipo que necesita mejorar su efectividad en el último tercio del campo.

En ataque, todas las miradas estarán puestas en Enner Valencia, máximo referente ofensivo de los ecuatorianos, acompañado por jugadores de desequilibrio como Gonzalo Plata, Alan Minda y John Yeboah.

Ecuador vs. Curazao, EN VIVO: la Tri busca evitar una eliminación temprana

Curazao también llega sin margen de error después de sufrir una dura derrota frente a Alemania en su histórico debut mundialista. Sin embargo, el conjunto dirigido por Dick Advocaat dejó buenas sensaciones durante la primera mitad de ese encuentro y buscará sorprender para mantener vivo el sueño de clasificar.

Futbolistas experimentados como Eloy Room, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna y Tahith Chong serán las principales cartas de una selección que aspira a dar uno de los grandes golpes de la jornada.

Con ambos equipos necesitados de una victoria, el duelo promete intensidad, emociones y mucha tensión.

Un nuevo tropiezo podría significar la eliminación anticipada, mientras que un triunfo devolverá la esperanza de seguir peleando por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.